Nuovi incarichi e nuovi arrivi alla Questura di Cagliari. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha nominato il vice questore Massimo Imbimbo dirigente coordinatore delle Attività Complesse della Divisione Polizia Anticrimine, subentrando al primo dirigente Roberto Cilona, trasferito alla Questura di Oristano con l’incarico di vicario del questore.

Romano, 49 anni, in Polizia dal 1997, Imbimbo ha prestato servizio nelle questure di Milano e Roma. Dopo aver frequentato il corso per commissari alla Scuola Superiore di Polizia, nel 2013 è stato assegnato alla Questura di Cagliari, dove ha operato inizialmente alla Squadra Mobile come responsabile delle sezioni dedicate ai reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e alla criminalità diffusa.

Nel 2018 ha assunto la guida dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.), incarico ricoperto fino a oggi. Dallo scorso marzo ha inoltre diretto, ad interim, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena.

A prendere il suo posto alla guida dell’U.P.G.S.P. sarà il commissario capo Andreana Caruso, originaria della provincia di Avellino, classe 1993. Assegnata alla Questura di Cagliari nell’agosto 2024 al termine del corso di formazione per commissari della Scuola Superiore di Polizia, lascia l’incarico di funzionario della Divisione Polizia Anticrimine.

Nei giorni scorsi la Questura di Cagliari ha inoltre accolto tre nuovi funzionari, vincitori del concorso per commissari della Polizia di Stato e provenienti dal 114° Corso di Formazione della Scuola Superiore di Polizia di Roma. I neo commissari completeranno il loro percorso con un periodo di otto mesi di tirocinio operativo.

Si tratta di Elena Panone, 27 anni, di origini abruzzesi, assegnata alla Questura di Cagliari; Claudia Pirisi, 35 anni, di origini sarde, destinata al Compartimento della Polizia Ferroviaria di Cagliari; e Dario Ragusa, di origini siciliane, assegnato al XIII Reparto Mobile di Cagliari.