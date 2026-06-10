"Ulteriori 41 milioni per l’avvio di interventi in città. Siamo consapevoli della situazione delle strade, a seguito dei lavori di Arst per la metro leggera, Abbanoa, Enel e delle società che si occupano di fibra e gas. Per questo, iniziamo con un importo di 9 milioni per la sistemazione di strade, piazze e marciapiedi (su un progetto complessivo di 20 milioni), per migliorare la viabilità e abbattere le barriere architettoniche".

Lo scrive in un post social il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, annunciando un pacchetto complessivo di investimenti da 41 milioni di euro destinati a diversi settori della città.

Una delle voci principali riguarda proprio la viabilità urbana, con interventi su strade, piazze e marciapiedi, tema che negli ultimi anni è stato al centro di numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Nel dettaglio, il primo cittadino prosegue illustrando la ripartizione delle risorse: "24 milioni per le politiche sociali e della casa, di cui: 2,3 milioni per l’infanzia e i minori (programma Estate solidale e apertura palazzo De Magistris nel Corso); 4,6 milioni per l’assistenza domiciliare di anziani e persone con disabilità; 300 mila per gli anziani; 14,6 milioni per le persone a rischio di esclusione sociale; 460 mila per aiuti sociali per i viaggi in aereo; 4 milioni per il diritto alla casa e sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione", ha evidenziato Zedda.

Accanto al capitolo sociale, il piano prevede anche risorse dedicate alle opere pubbliche e alla riqualificazione urbana, "6,5 milioni per le opere pubbliche: 3 milioni per lo sport e il tempo libero, tra cui i primi stanziamenti per lo stadio (finanziato per 149 milioni dai privati, 50 dalla Regione e 10 dal Comune); 2,3 milioni per la costruzione del palazzetto dello sport a Sant’Elia (finanziato per 13,5 milioni da risorse regionali e 34,4 dal Fondo Sviluppo e coesione); 1,8 milioni per piazza Granatieri di Sardegna (finanziata per 25 milioni); 1,6 milioni per il viale Sant’Avendrace (finanziata per 3 milioni)",

Ulteriori interventi riguardano efficientamento energetico, scuole, cultura e manutenzioni diffuse sul territorio cittadino, "Ancora - spiega il sindaco di Cagliari - 2 milioni per interventi di efficientamento energetico; 500 mila per le scuole dell’infanzia; 2,5 milioni per interventi al Teatro lirico; 140 mila per nuove opere all’Orto dei Cappuccini (2,2 milioni di finanziamento); 50 mila per la riqualificazione di un’area dedicata alla figura di Aldo Moro; 61 mila per la promozione della lettura e sostegno all’editoria libraria; 1,2 milioni per la riqualificazione del mercato di San Benedetto (finanziamento di 31 milioni); 300 mila per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi a Marina piccola (3 milioni di finanziamento); 60 mila euro per la realizzazione dell’oasi felina; 120 mila per la riqualificazione, messa in sicurezza, riapertura al pubblico e spettacoli dell’Anfiteatro romano (4.4 milioni di intervento complessivo)", conclude Massimo Zedda.