Nell'estate 2025, un incendio ha distrutto decine di auto nel parcheggio e ha devastato cento ettari di vegetazione nella spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius, nel sud-est della Sardegna. Le fiamme hanno causato panico in spiaggia e sono stati necessari salvataggi via mare. Ora, il Comune ha introdotto nuove misure: un ticket d'ingresso di 10 euro, accessi limitati e divieto di ombrelloni, tranne per bambini e anziani.

Queste disposizioni sono finalizzate a bilanciare l'affluenza sulla spiaggia con la protezione di questo prezioso luogo, ancora in fase di recupero dai danni subiti dodici mesi fa e dalle mareggiate dell'inverno scorso. La decisione dell'amministrazione di implementare queste regole è stata determinata dalla necessità di preservare l'ambiente e garantire una fruizione sostenibile della zona costiera.

"Il sopralluogo congiunto tra Regione, Capitaneria di Porto e Comune di Villasimius evidenzia - si legge nella delibera - la particolare fragilità geomorfologica dell'arenile e la conseguente riduzione della capacità ricettiva della spiaggia. E allora via alle misure straordinarie per la tutela ambientale del sito, per la salvaguardia degli habitat protetti e per la sicurezza dei bagnanti"

Fino al prossimo 31 ottobre, il numero massimo di veicoli che possono accedere via terra è di 70 al giorno, con un limite di 150 persone. Non è permesso posizionare ombrelloni o altri sistemi di ombreggio, tranne che per famiglie con bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65 anni, che possono avere un ombrellone. L'accesso via mare è limitato a un massimo di 100 persone alla volta, trasportate solo da operatori autorizzati nell'Area marina protetta Capo Carbonara. Dopo un'ora, devono lasciare l'area e non è consentito posizionare ombrelloni o utilizzare borse termiche.

Oltre alle persone già presenti, possono accedere fino a 3 persone disabili e un accompagnatore ciascuna. Una volta raggiunti i limiti, non sono ammessi ulteriori ingressi. È vietato l'accesso dopo le ore 20:30 e rimanere oltre le 21. L'ingresso è consentito solo dalle 8 in poi.