I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne residente a Monserrato, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane è gravemente indiziato di essere il quarto presunto responsabile, in concorso con altre tre persone già arrestate nel mese di maggio, della rapina aggravata sfociata nell’omicidio avvenuto nella notte dello scorso 23 aprile a Monserrato, in cui ha perso la vita Leonardo Mocci, 23enne di Villacidro.

Secondo quanto ricostruito in questa fase, la vittima e un amico sarebbero stati attirati sul luogo dell’incontro con il pretesto di una presunta compravendita di sostanza stupefacente per diverse migliaia di euro. Giunti sul posto, mentre uno dei due sarebbe rimasto in auto, l’altro sarebbe stato avvicinato e aggredito da più persone con il volto travisato, che lo avrebbero colpito e minacciato con un’arma da fuoco, costringendolo a consegnare il denaro.

A quel punto, il conducente del veicolo sarebbe intervenuto in soccorso dell’amico, venendo raggiunto da un colpo d’arma da fuoco che lo avrebbe colpito al torace, rivelatosi poi fatale. I presunti aggressori si sarebbero quindi dati alla fuga con il denaro sottratto.

Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, avevano già portato all’arresto del presunto organizzatore dell’incontro e di altri due soggetti residenti nell’area del Cagliaritana. Le successive attività investigative, condotte attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, riscontri testimoniali e accertamenti tecnici, avrebbero consentito di individuare il quarto presunto coinvolto.

L’Autorità Giudiziaria, valutati gli elementi raccolti e ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ha disposto la misura cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e omicidio in concorso. L’indagato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per ulteriori riscontri.