A Cagliari, un’articolata attività investigativa condotta dai Falchi della Squadra Mobile nel quartiere di Is Mirrionis ha portato, nei giorni scorsi, all’arresto di un 60enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’indagine è partita da una serie di servizi di osservazione effettuati nei pressi di un circolo privato della zona. Durante gli appostamenti, gli agenti avrebbero notato la presenza frequente di un uomo che raggiungeva il luogo a bordo di un’auto nera e che veniva avvicinato con regolarità da diverse persone.

Gli investigatori hanno predisposto quindi un ulteriore servizio di osservazione: una volta individuato il veicolo, hanno fermato il conducente per un controllo. Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo avrebbe mostrato un evidente stato di nervosismo, inducendo i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

Al termine delle verifiche preliminari e dopo gli adempimenti previsti, è scattata la perquisizione personale, dell’autovettura e dell’abitazione.

Nel corso delle operazioni sono stati trovati oltre 25 grammi di cocaina, insieme a sostanza da taglio e materiale che, secondo gli investigatori, sarebbe stato destinato al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente.

Il 60enne è stato quindi arrestato. Dopo l’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora.