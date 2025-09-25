Il Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha fatto visita, questa mattina, al Comando Stazione Carabinieri di Santadi, dove è stato accolto con grande entusiasmo dal personale in servizio.

L’incontro ha rappresentato un momento particolarmente significativo, che ha permesso di rafforzare ulteriormente il dialogo tra le istituzioni e di creare un’occasione di confronto diretto con i militari. Il Prefetto ha espresso un sentito ringraziamento per l’impegno costante e quotidiano con cui i Carabinieri operano nel controllo del territorio, sottolineando come la loro attività contribuisca a mantenere una presenza continua e rassicurante a fianco della popolazione. Sono stati evidenziati il sacrificio, la professionalità e la dedizione dei militari che, quotidianamente, assicurano una presenza importante e una disponibilità continua nei confronti della comunità.

Durante il colloquio è stato rimarcato il valore della capillarità dell’Arma dei Carabinieri, che con le sue Stazioni dislocate anche nei piccoli centri garantisce un presidio di legalità insostituibile. La Stazione di Santadi è stata richiamata come esempio di questo modello di prossimità: un punto di riferimento per i cittadini, un presidio di legalità che incarna un autentico elemento di coesione sociale, capace di alimentare un rapporto di fiducia reciproca con la cittadinanza.

L’occasione della visita ha consentito anche di soffermarsi sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio circostante, confronto che non ha messo in evidenza particolari problematiche legate alla realtà del territorio. È stata quindi sottolineata l’importanza di continuare a lavorare in questo solco, ipotizzando nell’evenienza di un mutato quadro l’adozione di strumenti coordinati e condivisi che possano fornire al cittadino le migliori risposte in tema di sicurezza, intesa questa nella sua accezione più ampia.