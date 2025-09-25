Una vasta coltivazione di circa 280 piante di cannabis irrigate da un efficiente impianto con una cisterna d’acqua da 500 litri, alte tra i 120 e i 170 centimetri, è stata scoperta la scorsa settimana in un'ampia area agricola a "Chessas Ruias" nel Comune di Bottidda, in provincia di Sassari, dai Carabinieri della Stazione di Bono, insieme al Nucleo Operativo della Compagnia locale e ai militari del Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, che hanno posto la coltivazione sotto sequestro e arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio.

Dopo aver individuato attività sospette, i militari hanno intensificato i controlli, effettuando servizi di osservazione che hanno confermato la presenza della coltivazione.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro. Il procedimento penale nei confronti dell'indagato è ancora in fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà valutata durante il processo successivo.