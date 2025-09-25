Prosegue senza sosta l'operato dei Carabinieri in piazza del Carmine a Cagliari, designata come zona a tutela rafforzata con un'apposita ordinanza prefettizia. Situata nel cuore del quartiere di Stampace e frequentata quotidianamente da numerosi cittadini, è soggetta a costante vigilanza al fine di garantire ordine e sicurezza, specialmente dopo aver registrato episodi di degrado urbano negli ultimi mesi.

Nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale, insieme alle Stazioni di Cagliari-Stampace e Cagliari-Villanova, hanno condotto un'intensa attività di prevenzione e controllo, durante la quale hanno identificato oltre trenta individui attraverso un accurato monitoraggio.

Come risultato delle verifiche effettuate, cinque persone, già note alle Forze di Polizia, sono state allontanate dall'area. Durante lo stesso servizio, due uomini sono stati denunciati: uno di loro è un ventiduenne tunisino, trovato in violazione di un precedente provvedimento di allontanamento emesso in base all'ordinanza prefettizia. L'altro è un venticinquenne originario della Guinea, precedentemente sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Cagliari, che ha opposto resistenza ai militari durante le operazioni di identificazione. Nonostante abbia cercato di sfuggire al controllo spingendo i Carabinieri, è stato prontamente fermato e messo in sicurezza, evitando conseguenze più gravi.

L'intervento rappresenta un ulteriore passo della strategia di presenza costante e vigilanza attuata dall'Arma dei Carabinieri nell'area di piazza del Carmine. Questa azione si colloca all'interno di un quadro più ampio di attività coordinate con la Prefettura, stabilite durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con l'obiettivo di rassicurare i residenti, i commercianti e tutti coloro che frequentano l'area. I continui controlli, il dialogo con la comunità e la visibile presenza delle pattuglie contribuiscono a rafforzare il senso di sicurezza generale e a contrastare qualsiasi forma di illegalità o degrado urbano.