Intervento riuscito per Achille Polonara. Il cestista si è sottoposto oggi al trapianto di midollo osseo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta.

A rassicurare i tifosi è stato lo stesso giocatore della Dinamo Sassari attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto dal letto di ospedale con il segno della vittoria e la scritta: “Trapianto fatto, tutto ok”, accompagnata da una spunta verde.

Polonara, a cui la malattia è stata diagnosticata lo scorso giugno, non ha mai perso il sorriso e la voglia di scherzare. Alla vigilia dell’intervento, infatti, si era prestato a un balletto in camera d’ospedale, immortalato in un video condiviso sui social dalla moglie Erika Bufano.

Nelle settimane precedenti il giocatore aveva annunciato di aver trovato una donatrice “Si tratta di una ragazza americana compatibile al 90%”, aveva spiegato al Corriere della Sera, “sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito”.

L’intervento, inizialmente previsto per mercoledì, è stato eseguito con un giorno di posticipo al policlinico Sant’Orsola di Bologna. Ora per Polonara comincia la fase più delicata della convalescenza, ma il primo passo, come lui stesso ha voluto ribadire, è andato nel migliore dei modi.