Il Sindaco di San Gavino Monreale, Stefano Altea , ha incontrato presso la Casa comunale il Capitano Pasquale Rutigliani, nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Villacidro, al quale ha voluto formulare il più caloroso benvenuto a nome dell’intera comunità.

Il Sindaco ha sottolineato come l’arrivo del nuovo Ufficiale rappresenti "un momento importante per il territorio, che potrà contare su un rinnovato impulso nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità".

Il Comune e l’Arma dei Carabinieri, nel segno della collaborazione istituzionale, hanno ribadito la volontà di proseguire e rafforzare quel rapporto di fiducia e vicinanza che da sempre caratterizza il servizio dei militari a favore della cittadinanza.

"La sicurezza partecipata è ormai un valore imprescindibile e una responsabilità condivisa anche con la cittadinanza, una sfida quotidiana che i Carabinieri affrontaranno anche a San Gavino con rinnovata determinazione per far fronte alle sfide del territorio - si legge in una nota - In continuità con il tradizionale impegno di vicinanza ai cittadini, l’Arma dei Carabinieri continuerà a mantenere un dialogo costante con le istituzioni locali, orientando ogni iniziativa alla tutela della collettività e al rafforzamento del tessuto sociale. L’incontro di oggi tra il Comandante della Compagnia di Villacidro e il Sindaco di San Gavino rinnova le basi di una collaborazione solida e duratura, nella consapevolezza che solo unendo le forze tra istituzioni e comunità si possano creare le migliori condizioni di serenità e sviluppo".