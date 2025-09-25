Nella giornata di ieri, mercoledì 24 settembre, il comandante della Legione Carabinieri "Sardegna", generale di Brigata Francesco Rizzo, ha fatto visita ai Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, dopo aver assunto il nuovo incarico lo scorso 10 settembre.

L'incontro si è svolto presso la sede del Comando Provinciale, dove è stato accolto dal colonnello Antonio Maione e da una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio presso la sede. Erano presenti anche colleghi in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri e delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Durante la visita, il generale Rizzo ha salutato e ringraziato tutto il personale presente per il loro impegno, motivazione e professionalità nel servizio d'istituto, sottolineando il ruolo essenziale dell'Arma come punto di riferimento per la legalità sia nei centri urbani che nelle aree periferiche meno popolate. Successivamente, il comandante della Legione ha firmato il memoriale del servizio durante un incontro nell'ufficio del comandante di Stazione.

Al termine della visita, il generale Rizzo ha avuto l'occasione di salutare le Autorità Provinciali, incontrando personalmente il prefetto, il sindaco di Sassari, il procuratore della Repubblica, il questore, il comandante della Brigata Sassari e il comandante provinciale della Guardia di Finanza.