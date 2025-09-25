Era stato condannato a sette anni di reclusione per atti sessuali su un minore per fatti risalenti al periodo tra giugno e settembre 2015. Nella mattinata di oggi, giovedì 25 settembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Pirri hanno messo in atto un ordine di arresto emesso dalla Corte d’Appello di Cagliari nei confronti del pensionato 72enne, residente in città e già noto alle Forze dell'Ordine.

Il provvedimento riguarda la scontatura della pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione, derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari e confermata dalla Corte d’Appello, che aveva condannato l'uomo.

Dopo essere stato rintracciato nella sua abitazione, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari per completare la sua pena. Questa operazione conferma l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel garantire l'adempimento puntuale delle decisioni giudiziarie, a difesa delle vittime e per preservare la legalità sul territorio.