Ha simulato un incidente stradale per tentare di estorcere denaro a una giovane automobilista, ma il piano è stato smascherato dai carabinieri. Un 48enne di Quartu Sant’Elena, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione. Denunciato invece il complice, un 54enne, che si era presentato come avvocato.

La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi nel parcheggio di un supermercato a Cagliari. Il 48enne ha finto di essere stato investito dall’auto di una 32enne, accusandola di averlo urtato e chiedendo un risarcimento immediato. In suo aiuto è arrivato anche il 54enne che ha rafforzato le pressioni sulla donna, "sollecitando telefonicamente la consegna del denaro - spiegano dall'Arma - e producendo documentazione medica che, dalle prime verifiche, risulterebbe verosimilmente falsa e attestante lesioni mai subite dal presunto investito".

La vittima si è rivolta ai carabinieri che oggi hanno teso la trappola e hanno bloccato il 48enne pochi istanti dopo che aveva intascato il denaro dell'estorsione.