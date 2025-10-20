Durante la serata di sabato 18 ottobre, un uomo è stato arrestato a Olmedo per detenzione illegale di armi da fuoco, porto abusivo di armi clandestine e minaccia aggravata, dai Carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi di Ittiri e Alghero.

L'intervento dei militari è avvenuto dopo che il proprietario di una tabaccheria a Ittiri ha segnalato di essere stato minacciato da un uomo armato, poiché quest'ultimo riteneva di essere stato ingannato nel pagamento e lo avrebbe minacciato di morte con una pistola.

Dopo l'abbandono della tabaccheria da parte dell'uomo a bordo della sua auto, i Carabinieri sono riusciti a identificarlo rapidamente grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti.

Durante la perquisizione personale, veicolare e domiciliare, sono state trovate numerose cartucce, coltelli e pistole illegali, oltre a pistole e carabine legalmente detenute. Le armi illegali sono state sequestrate e l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida su disposizione della Procura di Sassari.