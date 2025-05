Tragedia improvvisa all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari: la dottoressa Stefania Cosmi, stimata ginecologa di 45 anni, è scomparsa prematuramente, lasciando nello sconforto familiari, colleghi e pazienti. Secondo le prime informazioni, la dottoressa si sarebbe sentita male proprio in ospedale.

Originaria di Atri, in Abruzzo, la dottoressa Cosmi abitava a Selargius e lascia una figlia piccola. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite e potrebbe essere disposta un’autopsia.

In segno di rispetto, il Santissima Trinità ha annullato le iniziative in programma nei prossimi giorni, compresi i festeggiamenti per la festa della mamma previsti il 18 maggio. “Tutta la Famiglia di Nascere al Santissima Trinità sta vivendo il grande lutto per la prematura perdita della Dottssa Stefania Cosmi, nostro medico stimato e adorato da tutti. Sicuri che rispetterete il nostro dolore, vi informeremo quando saremo pronti ad abbracciarci ancora, più forte che mai” si legge in un post pubblicato su Facebook.

E proprio sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio e affetto, in particolare dalle mamme che la ricordano come un punto di riferimento prezioso e umano.