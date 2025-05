Continue violenze e minacce nei confronti della compagna convivente: un 38enne pregiudicato residente a Oristano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Oristano per maltrattamenti.

A seguito della segnalazione di una lite in atto tra i due, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura sono intervenuti presso il domicilio della coppia, riuscendo a rintracciare l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, mentre cercava di allontanarsi dall’abitazione. La donna è stata trovata in casa in evidente stato di shock, con la maglia strappata e abrasioni sul corpo tali da rendere necessario l’intervento del personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarla all’Ospedale San Martino.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno potuto constatare che l’uomo aveva messo in atto violenze, minacce e continue vessazioni nei confronti della compagna costringendola nel tempo a sopportare penose condizioni di vita, fino all’intervento della Polizia che ha posto fine ai maltrattamenti.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in Questura e poi presso la casa circondariale di Massama, a disposizione della Procura di Oristano in attesa dello svolgimento del processo con rito direttissimo.