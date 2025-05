Sciopero e mobilitazione oggi per i docenti Cobas, in piazza contro le prove Invalsi e l’intera politica scolastica del governo. Due i presìdi organizzati in Sardegna: a Cagliari, sotto il Consiglio regionale, e a Nuoro in via La Marmora. Accanto alla sigla sindacale, nel capoluogo anche i precari della scuola, in lotta per la stabilizzazione.

Nel mirino, innanzitutto, i test Invalsi, definiti “valutazione decontestualizzata e punitiva”, in contrasto con “la valorizzazione delle differenze e la personalizzazione dei percorsi”. I Cobas contestano anche le nuove indicazioni del governo per i cicli dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, “centrate sulla cultura nazionale come fondamento dell’identità, senza alcuna apertura né alla multiculturalità della società né alla costruzione interculturale e interattiva del sapere”.

Forte la critica al contratto nazionale, che “ha impoverito docenti e Ata con aumenti ridicoli rispetto all’inflazione”, aggravando i carichi di lavoro. Bocciato anche il nuovo sistema di reclutamento, con “concorsi non più abilitanti, graduatorie non trasparenti e nomine gestite da un algoritmo”.

Per i precari, la proposta dei Cobas è “l’immissione in ruolo dopo tre anni di servizio per i docenti e dopo 24 mesi per il personale Ata”. Infine, proteste contro “lo sperpero del Pnrr, il dimensionamento e la riforma degli istituti tecnici e professionali”.

A Nuoro, duri attacchi al ministro Valditara e alle Invalsi: “non hanno determinato alcun sviluppo positivo nel sistema educativo”. Per Nicola Giua (Cobas Sardegna), “non possono misurare competenze poiché sono test decontestualizzati a risposta chiusa o univoca”.