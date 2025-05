Durante il volo Aeroitalia da Cagliari a Linate avvenuto lo scorso 4 maggio, un passeggero ha perso i sensi e l'equipaggio è stato prontamente informato dall'assistente di volo responsabile attivando immediatamente le procedure di emergenza, e richiedendo assistenza medica prioritaria al controllo del traffico aereo e la presenza di personale medico a bordo.

Due medici hanno risposto alla chiamata, offrendo il loro aiuto tempestivamente. Dopo aver valutato la situazione con attenzione, hanno richiesto l'utilizzo del defibrillatore AED disponibile sull'aereo. Grazie alla competenza e alla rapida reazione, il passeggero è stato rianimato con successo, stabilizzato e monitorato fino all'atterraggio imminente a destinazione. All'arrivo, tutti i passeggeri a bordo hanno collaborato per facilitare le operazioni mediche necessarie. Seppur ancora provato e in barella, il passeggero ha personalmente ringraziato l’equipaggio e i due medici per avergli, come da lui stesso dichiarato, "salvato la vita".

"Siamo estremamente orgogliosi del comportamento dell’intero equipaggio - ha dichiarato il comandante Simone Cavacece -. In momenti come questi, emerge l’importanza della formazione, della prontezza e del lavoro di squadra. È stato fatto tutto il possibile, nel modo migliore. Ringrazio di cuore i medici a bordo, la nostra cabina e tutti i passeggeri".