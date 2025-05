Si è svolta ieri, a Oristano, la riunione organizzata dalla Prefettura sul tema della gestione della sicurezza e della salvaguardia della vita umana a mare per la stagione estiva 2025. L’incontro ha visto la partecipazione delle istituzioni operanti sul territorio di Oristano, tra cui le diverse forze dell’ordine, i Comuni costieri, la Protezione Civile e gli Assessorati regionali degli Enti locali, Difesa dell’Ambiente e Turismo.

“È stata un'occasione importante per confrontarci sui diversi aspetti della sicurezza del litorale e del mare, - dichiara l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda -, adottando un approccio che prevede la collaborazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, dell’Assessorato del Turismo, e dell’Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica, poiché la sicurezza e l’accessibilità sono visti in un’ottica di sistema. Il confronto ha fatto emergere anche diversi aspetti nel lavoro che stiamo terminando per l’aggiornamento delle Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del litorale. L’obiettivo della Giunta è vedere il testo discusso e approvato entro il mese di giugno”.

I Piani di utilizzo dei litorali (Pul) sono strumenti fondamentali per lo sviluppo territoriale, perché disciplinano le aree del demanio marittimo e consentono di governare in maniera efficace l’utilizzo dei litorali, migliorando l’accessibilità ai luoghi e ai servizi rivolti alla comunità. Inoltre, sono uno strumento preliminare per consentire l’assegnazione delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative e, nel contempo, tutelare gli ecosistemi costieri locali, in conformità con le normative europee.

“L’impegno profuso dagli Assessorati degli Enti locali, della Difesa dell’Ambiente, del Turismo e dalla Protezione Civile, sia in termini di risorse finanziare che di contributo tecnico – sottolinea Spanedda -, si inserisce in un quadro caratterizzato dalla dedizione delle altre amministrazioni coinvolte, che è emersa chiaramente ieri mattina. Le azioni messe in campo sono la prova tangibile che la sicurezza dei sardi e dei turisti continua ad essere una priorità per chi amministra e vive quotidianamente il territorio”.