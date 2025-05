Nei prossimi giorni l'Italia continuerà a risentire degli effetti del ciclone proveniente dalla Danimarca, che ha recentemente raggiunto le nostre regioni portando maltempo e temporali. Le prossime ore vedranno ancora temporali e nubifragi locali, soprattutto nelle regioni del nordovest, mentre ci si aspetta piogge frequenti in gran parte del centronord. Al contrario, al sud la situazione rimarrà stabile.

Giovedì, anche se sono previsti forti temporali, soprattutto al nordovest, si vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nel centronord, il tempo rimarrà pressoché invariato con alternanza di sole e acquazzoni, mentre si prevede un peggioramento verso sera al sud. Venerdì, gli ombrelli saranno necessari anche in Sardegna e Sicilia e nel Sud peninsulare, mentre al nord continueranno a verificarsi piogge insidiose, soprattutto nella regione nordoccidentale; solo al centro le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli, secondo le previsioni a 72 ore.

Per quanto riguarda il fine settimana, si prevede un aumento della pressione con un bel sole al mattino, mentre nel pomeriggio potrebbero ancora verificarsi alcuni acquazzoni.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, mercoledì 7 maggio

Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Venti: deboli, o localmente moderati durante il pomeriggio, dai quadranti occidentali.

Mari: mossi, poco mossi sul settore orientale. Localmente molto mossi sui settori settentrionali nel pomeriggio.

Previsioni per domani, giovedì 8 maggio

Cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta dalle ore centrali.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento.

Venti: deboli prevalentemente dai quadranti occidentali, variabili dal pomeriggio.

Mari: mossi o poco mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi

Per venerdì si prevede cielo inizialmente velato con aumento della copertura dalle ore centrali associato a precipitazioni; per l'indomani il cielo risulterà inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura dalla tarda mattinata. Le temperature minime di venerdì tenderanno a un lieve aumento, mentre le massime saranno in lieve aumento sul nord dell'Isola e in lieve calo sul Sud; per sabato non sono previste variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno poco mossi.