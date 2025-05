Spaventata dai continui maltrattamenti e minacce subiti dal figlio ormai dall'agosto del 2024, una donna si è recata la notte del 2 maggio scorso alla Stazione Carabinieri di Ortueri per denunciare gli episodi violenti.

Dopo aver sentito la testimonianza della madre, i Carabinieri delle Stazioni di Ortueri e Ovodda, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tonara, hanno effettuato una perquisizione in casa, rinvenendo un coltello e una scure utilizzati per minacciare la vittima, entrambi sequestrati. L'appartamento era in disordine e con l'arredo danneggiato.

I militari hanno così arrestato il figlio, un 36enne del luogo con precedenti per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. L'uomo è stato trasferito alla casa di reclusione di Oristano su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e, dopo la convalida dell'arresto, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella sua abitazione.