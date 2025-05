Viaggiava a bordo di un'auto sprovvista di assicurazione e con all'interno droga. L'accaduto a Villasor, dove i Carabinieri della locale stazione hanno fermato il veicolo alla cui guida c'era un uomo di 42 anni disoccupato e residente nella zona, già noto alle forze dell'ordine. Dopo aver notato il comportamento sospetto del conducente e le sue precedenti infrazioni, i militari hanno deciso di ispezionare l'auto.

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto che l'auto era sprovvista di assicurazione e che all'interno vi era una piccola bustina contenente cocaina. La droga è stata immediatamente sequestrata e il conducente è stato segnalato alla Prefettura per uso di stupefacenti, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

L'auto, registrata a nome di una persona residente in un'altra provincia, è stata confiscata in base all'articolo 193 del Codice della Strada. I Carabinieri stanno continuando le indagini per scoprire la provenienza della droga e chiarire eventuali responsabilità aggiuntive legate alla circolazione dell'auto non assicurata.