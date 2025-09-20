Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:20, i Vigili del fuoco di Nuoro sono intervenuti lungo la strada provinciale 69, nella zona dei Galoppatoio di Fonni, per un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ha impattato contro una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un cittadino di nazionalità tedesca, che ha riportato una probabile lesione spinale. L’uomo è stato soccorso e affidato alle cure sanitarie.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla squadra 1A della sede centrale dei Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.