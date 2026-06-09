Durante la mattina di oggi, martedì 9 giugno 2026, presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, i finanzieri hanno aderito con entusiasmo a una nuova giornata di donazione del sangue, confermando una sensibilità che accompagna con continuità l’azione istituzionale del Corpo. Un gesto concreto che si ripete nel tempo e rafforza il legame con la comunità.

La raccolta assume un significato ancora più rilevante in prossimità della stagione estiva, periodo nel quale l’incremento delle presenze sul territorio e la fisiologica riduzione delle donazioni rendono particolarmente importante garantire adeguate scorte di sangue per far fronte alle esigenze degli ospedali e dei centri trasfusionali.

In questo contesto, l’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo, più volte richiamato in ambito istituzionale e sanitario negli ultimi giorni, di rafforzare l’autonomia della Sardegna nella disponibilità di sangue ed emoderivati, riducendo il ricorso agli approvvigionamenti da altre regioni e assicurando una risposta sempre più efficace e tempestiva alle necessità del sistema sanitario isolano.

Ogni sacca raccolta rappresenta infatti pertanto un contributo concreto verso l’autosufficienza ematica regionale, traguardo che richiede la partecipazione responsabile e continuativa di tutta la comunità.

Il Gruppo donatori Fiamme Gialle prosegue nel proprio impegno con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero delle donazioni effettuate nel corso del 2026, offrendo un apporto concreto ai centri trasfusionali della Sardegna, quotidianamente impegnati a fronteggiare esigenze sanitarie complesse.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la Guardia di finanza e l’Avis Sardegna, consolida un rapporto fondato sui valori della solidarietà e della cittadinanza attiva e si inserisce in un percorso strutturato volto a sostenere il fabbisogno ematico dell’Isola, promuovendo al contempo la cultura della donazione.

Il Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Claudio Bolognese, ha sottolineato che la donazione del sangue costituisce "un atto concreto di vicinanza alla collettività, espressione dei valori di solidarietà e attenzione al prossimo che contraddistinguono l’azione della Guardia di finanza", evidenziando l’importanza di iniziative capaci di offrire un aiuto tangibile a chi si trova in situazioni di necessità.

I rappresentanti dell’Avis hanno espresso vivo apprezzamento per la disponibilità e la costanza dimostrate dal Corpo, riconoscendo nelle Fiamme gialle un interlocutore di riferimento nella promozione dei valori civici e della solidarietà. Un impegno che si rinnova con coerenza, giorno dopo giorno, e che trasforma un gesto semplice in un sostegno concreto alla vita di tante persone.