Credeva di concludere le vacanze a Ibiza con un rientro tranquillo in Sardegna, ma ad attenderlo all’aeroporto di Cagliari-Elmas ha trovato i Carabinieri. Nella serata di ieri, lunedì 8 giugno,i militari della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno arrestato un uomo di 47 anni, residente a Cagliari e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari e riguarda un cumulo di pene pari a 5 anni, 8 mesi e 2 giorni di reclusione.

L’operazione è stata possibile grazie a un’attività info-investigativa condotta dai Carabinieri, che ha permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo durante il soggiorno all’estero. Gli accertamenti hanno consentito di individuare la sua permanenza temporanea a Ibiza e di intercettarne il rientro in Sardegna, pianificando così l’intervento direttamente all’area arrivi dello scalo di Elmas.

Il 47enne è stato fermato non appena giunto in aeroporto e successivamente condotto in caserma per le formalità di rito.

Le condanne definitive a suo carico riguardano diversi episodi di danneggiamento e lesioni personali commessi tra il 2013 e il 2018, alcuni dei quali maturati nell’ambito di contrasti legati a rivalità tra tifoserie calcistiche.

Al termine delle procedure, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove sconterà la pena.