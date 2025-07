È stato sorpreso a fuggire dopo aver sottratto diversi zaini sulla spiaggia affollata di Marina Piccola, a Cagliari, ed è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari intervenuti su richiesta di alcuni bagnanti che avevano segnalato il furto dei propri effetti personali.

Il giovane è stato individuato mentre cercava di allontanarsi a piedi ed è stato subito fermato dai militari. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire gli zaini appena rubati, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Le denunce sono state formalizzate sul posto.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato in un centro di accoglienza del Medio Campidano, è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto ai domiciliari presso la medesima struttura, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per la giornata di domani.