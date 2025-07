Il magnate Elon Musk ha annunciato la nascita dell’America Party. "Con un rapporto di 2 a 1, avete votato per un nuovo partito politico, e lo avrete", ha scritto Musk su X facendo riferimento al sondaggio pubblicato lo scorso 4 luglio, in cui chiedeva agli americani se avessero voluto un nuovo gruppo politico da lui ispirato e guidato.

“Quando si manda in bancarotta il proprio Paese con sprechi e corruzione, significa vivere in un sistema monopartitico e non in una democrazia. Oggi, l'America Party è nato per restituirvi la libertà”, ha aggiunto il patron di Tesla su X.

Il magnate sudafricano, che ha appoggiato Trump durante la campagna elettorale e che fino a poche settimane fa era consigliere dell'amministrazione Usa, è entrato in rotta con il presidente statunitense per la legge di bilancio, definita “Big Beautiful Bill” dallo stesso Trump ma considerata da subito un “abominio” dal numero uno di Tesla.