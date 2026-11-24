Pensava forse di passare inosservato a bordo di un monopattino elettrico, ma un’improvvisa inversione di marcia alla vista della Polizia ha finito per attirare l’attenzione degli agenti. È iniziato così il controllo che ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni, accusato di aver sottratto materiale edile per un valore complessivo di circa 1.970 euro da un cantiere di Pirri, a Cagliari.

L’episodio si è verificato nella serata di domenica scorsa, quando una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, stava percorrendo via Sant’Isidoro.

Gli agenti hanno notato un uomo che viaggiava su un monopattino elettrico e che, appena avvistata la pattuglia, ha cambiato bruscamente direzione. Un comportamento che ha insospettito i poliziotti, spingendoli a fermarlo per un controllo.

Durante la verifica, come riferito dalla Polizia, il 39enne è stato trovato in possesso di tre confezioni di piastrelle in gres, senza riuscire a fornire una spiegazione sulla loro provenienza.

Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti, concentrando l’attenzione su un cantiere edile situato nelle vicinanze.

È proprio lì che è emerso un elemento decisivo: la catena utilizzata per chiudere la recinzione del cantiere era stata tranciata.

Poco dopo, il responsabile dei lavori ha riconosciuto le confezioni di piastrelle come materiale appartenente alla propria ditta, segnalando anche la scomparsa di ulteriori attrezzature e prodotti edili.

A quel punto i poliziotti hanno esteso le verifiche all’abitazione dell’uomo.

La perquisizione domiciliare, come riferito sempre dalla Polizia, ha permesso di ritrovare tutto il materiale segnalato come sottratto dal cantiere.

Oltre ad altre confezioni di piastrelle, gli agenti hanno recuperato una tagliapiastrelle professionale, distanziatori e un barattolo di pittura al quarzo.

Il valore complessivo della merce è stato stimato in circa 1.970 euro.

L’intera refurtiva, risultata integra e ancora utilizzabile, è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato arrestato per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

Gli elementi raccolti dalla Polizia di Stato sono stati sottoposti all’Autorità giudiziaria e, a seguito dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, senza disporre l’applicazione di misure cautelari.