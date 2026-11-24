Un drammatico incidente stradale si è verificato intorno alle 18:30 di ieri, lunedì 23 novembre 2026, in via Sant’Isidoro, la strada che collega alla frazione di Sant’Isidoro, nel territorio di Quartucciu. A perdere la vita è stato un uomo di 84 anni, che si trovava alla guida di una Fiat Panda.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo fuori dalla carreggiata. La vettura ha terminato la propria corsa tra il muro perimetrale dell'ingresso di un'abitazione e la cunetta stradale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che ha lavorato insieme al personale sanitario del Servizio territoriale di emergenza, giunto con un'ambulanza medicalizzata. I soccorritori hanno estratto l'uomo dall'abitacolo, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare.

I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Presenti anche le Forze dell'Ordine, impegnate negli accertamenti e nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.