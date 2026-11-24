Due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del bivio di Silanus. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui due anziani. I conducenti di entrambi i veicoli sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale per essere sottoposti agli accertamenti sanitari del caso.

A bordo delle due auto viaggiavano complessivamente tre persone: oltre ai due anziani, era presente un terzo passeggero che si trovava su una Nissan.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra 7A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer, che ha prestato assistenza alle persone coinvolte e provveduto alla messa in sicurezza delle vetture.

Presenti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno preso in carico i conducenti disponendone il trasferimento in ospedale per gli accertamenti necessari.

Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.