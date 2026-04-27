Due distinti incidenti stradali si sono verificati nella notte lungo la via Lungo Saline, a Cagliari, a distanza di pochi chilometri l’uno dall’altro.

Il primo intervento è scattato poco dopo la mezzanotte, quando la squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino porto di Cagliari è intervenuta per un incidente che ha coinvolto un’auto con cinque persone a bordo. Per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato sulla sede stradale, urtando anche un lampione dell’illuminazione pubblica.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area, mentre sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 per soccorrere gli occupanti. Cinque le persone ferite, tutte trasferite in ospedale con codice rosso dal personale sanitario del Servizio territoriale di emergenza.

Presenti anche la Polizia di Stato e la Polizia locale di Cagliari per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza. Sul posto è intervenuta inoltre una squadra di tecnici del Comune per il ripristino della sede stradale.

Un secondo incidente si è verificato successivamente, sempre lungo la stessa arteria, qualche chilometro più avanti, all’altezza della rotatoria nei pressi dell’ex Ospedale Marino. Anche in questo caso, per cause in fase di accertamento, un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata.

Due le persone rimaste ferite, soccorse dal personale del 118: una donna è stata trasportata in ambulanza in uno degli ospedali cittadini con codice giallo, mentre l’altro ferito ha riportato lesioni lievi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti previsti.