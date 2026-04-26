Tragedia a Santa Giusta, dove ieri in tarda serata ha perso la vita un 25enne, Alessio Porcu, dopo essere caduto con la sua moto, una Yamaha R6, in una curva in via Giovanni XXIII, la strada principale del paese.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane portalettere avrebbe perso il controllo della due ruote per cause ancora in fase di accertare, andando a sbattere contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 25enne, e la Polizia per i rilievi.