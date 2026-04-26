Si terranno domani, lunedì 27 aprile, alle ore 16 nella parrocchia di Santa Barbara a Villacidro, i funerali di Leonardo Mocci, il muratore di 23 anni assassinato nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza Settimio Severo a Monserrato.

Il corpo del giovane è stato restituito ai familiari dopo l'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla Procura, e che ha stabilito che il 23enne è stato freddato con un solo colpo di pistola di grosso calibro al petto, forse sparato a distanza ravvicinata.

Nel frattempo, prosegue l'attività investigativa dei carabinieri. I militari dell'Arma potrebbero aver già imboccato la pista giusta per risolvere il caso. Tante persone sono state sentite e i riflettori si sarebbero concentrati sui conoscenti della vittima e in particolare su tre giovani, tra i quali anche l'amico con il quale ha raggiunto il luogo dell'omicidio.