Il lungo periodo di egemonia anticiclonica sta per interrompersi bruscamente. Nonostante la giornata di oggi sia caratterizzata da sole e temperature quasi estive, gli esperti avvertono che si tratta di una "falsa calma": in arrivo al Nord Italia, domani, una perturbazione accompagnata da aria fresca che interromperà il dominio dell'alta pressione, durato almeno due settimane.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, "i primi segnali del cedimento dell'alta pressione si manifesteranno già nel corso della giornata di domani. Mentre il Centro-Sud resterà nel tepore, le Alpi inizieranno a 'caricarsi': la nuvolosità aumenterà progressivamente e, tra il tardo pomeriggio e la sera, i primi temporali inizieranno a scendere verso le pianure di Piemonte e Lombardia, segnando l'inizio della fine per questa bolla calda".

"Il vero ribaltone - aggiunge Brescia - è atteso per mercoledì 29. Una 'goccia fredda' in arrivo dalla Francia penetrerà con decisione nel Mediterraneo, trovando un ambiente estremamente energetico a causa delle temperature altissime dei giorni precedenti. Questo contrasto sarà la miccia per la formazione di fenomeni violenti: ci aspettiamo temporali rapidi ma molto intensi, con un alto rischio di grandinate locali e improvvisi colpi di vento. Il Nord e le regioni adriatiche saranno le zone più colpite, fungendo da "frontiera" per questo scontro tra masse d'aria radicalmente diverse".

Entro giovedì 30, l'instabilità si sposterà verso le regioni centrali, la Sardegna e infine il Sud, spinta da correnti più fresche in arrivo dai Balcani. Se al Nord il tempo inizierà a pulirsi regalandoci schiarite via via più ampie, il resto d'Italia dovrà fare i conti con una giornata turbolenta.

PREVISIONI IN SARDEGNA PER I PROSSIMI GIORNI (fonte Arpas Sardegna)

Previsioni per martedì 28 aprile 2026

Cielo generalmente sereno.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: calma o deboli variabili tendenti al locale rinforzo e alla progressiva rotazione dai quadranti orientali.

Mari: poco mossi, mossi sulla costa meridionale, con moto ondoso in progressivo aumento.



Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature minime tenderanno ad un lieve aumento, mentre le massime saranno in aumento mercoledì e in diminuzione il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti orientali. I mari saranno prevalentemente mossi.