Si chiama “Buddusò Nuove Prospettive” la lista presentata in vista delle prossime elezioni comunali, guidata dal sindaco uscente Massimo Satta, che si ricandida alla guida del paese.

“All’insegna della continuità, forti dell’esperienza maturata negli ultimi cinque anni, vogliamo proseguire il percorso già intrapreso con impegno, trasparenza e senso di responsabilità”, si legge nel comunicato diffuso dal gruppo. Una candidatura che punta a dare seguito al lavoro svolto, con l’obiettivo di consolidare quanto realizzato e affrontare le nuove sfide amministrative.

La lista nasce, spiegano i promotori, “dall’incontro tra esperienza e rinnovamento: una squadra unita da competenze, impegno e senso di responsabilità”, composta da amministratori già attivi negli anni passati e da nuovi candidati alla prima esperienza, pronti a portare “nuove idee ed energie”.

Nel comunicato si sottolinea anche il metodo adottato negli ultimi anni: “Abbiamo sempre prestato attenzione alle esigenze della comunità, ascoltando con umiltà i cittadini e mantenendo un confronto costante sui temi della vita quotidiana”. Un approccio che il gruppo intende confermare anche per il futuro, mantenendo “disponibilità verso tutti” e proseguendo nel sostegno alle realtà produttive locali: “Abbiamo creato le condizioni affinché le imprese locali potessero essere protagoniste e intendiamo continuare su questa strada”.

Tra gli obiettivi dichiarati per il prossimo mandato ci sono il rafforzamento dei servizi e il miglioramento della qualità della vita: “Il nostro obiettivo è chiaro: essere presenti, ascoltare, rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita, promuovendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile che metta sempre al centro le persone e l’identità del nostro territorio”.

Il progetto viene definito come “la naturale continuazione di questo impegno”, con uno sguardo rivolto al futuro, ma radicato nel lavoro già svolto. Da qui la richiesta di fiducia ai cittadini: “Con umiltà e determinazione chiediamo la fiducia dei cittadini per continuare a lavorare insieme, con serietà, responsabilità e vicinanza alla comunità”.

La lista “Buddusò Nuove Prospettive” è composta da: Massimo Satta (candidato sindaco), Giuseppe Bertotto, Ivano Bacciu, Battista Devaddis, Antonio Mura, Sandro Maureddu, Cinzia Pisanu, Pier Paolo Soro, Francesca Spanu, Maria Antonietta Taras, Antonella Uleri e Massimo Ziri.