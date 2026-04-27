Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine e attualmente disoccupato, è finito nei guai dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri mentre cercava di scassinare un’auto parcheggiata lungo via Is Cornalias, a Cagliari.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari stavano transitando nella zona quando hanno notato l'uomo mentre armeggiava con fare decisamente sospetto vicino al veicolo. L'intuizione della pattuglia si è rivelata corretta e la prontezza dei militari ha permesso di interrompere l'azione del 57enne prima che il furto venisse portato a termine. Una volta bloccato, l’uomo è stato sottoposto a una perquisizione sul posto che ha confermato i sospetti dei Carabinieri.

Nelle tasche dell'uomo sono stati infatti rinvenuti una pinza e diversi altri strumenti "atti allo scatto", ovvero attrezzi specifici utilizzati solitamente per forzare le serrature, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro penale. Dopo le formalità di rito espletate in caserma, l'uomo è stato dichiarato in arresto per l'ipotesi di tentato furto aggravato. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per oggi.