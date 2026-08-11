Sarà una grande festa di popolo all'insegna dell'incontro fra culture. A Sorgono si rinnova l'appuntamento con la Rassegna del Folklore Internazionale che, come da tradizione, impreziosisce i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Assunta del 15 agosto.

Sono ormai 41 le edizioni di uno degli eventi di punta del Ferragosto in Sardegna, nato per celebrare la patrona della cittadina che sorge al centro del Mandrolisai. Un appuntamento fisso, che ogni anno richiama pubblico e partecipazione da ogni angolo dell’Isola, grazie alla cura organizzativa dell’Associazione Gruppo Folk Sorgono, in collaborazione con il Comitato della Beata Vergine Assunta, custodi della tradizione e promotori della valorizzazione culturale del territorio.

Gli attesi ospiti porteranno in scena identità, sonorità, danze e fogge uniche nel loro genere, testimoni di storie e fenomeni socioculturali affascinanti e suggestivi.

Bolivia – Compañía de Danza Acuarela Boliviana

Una delle formazioni più interessanti protagoniste della festa sorgonese arriva dalla Bolivia. Il gruppo propone coreografie che rappresentano le diverse regioni del Paese, con particolare attenzione alle danze dell’altopiano e delle vallate, caratterizzate da costumi variopinti, ritmi incalzanti e movimenti che richiamano antichi rituali andini.

Brasile – Boi Brilho da Ilha di São Luís Maranhão

Il gruppo è espressione autentica della tradizione del Bumba Meu Boi, una delle manifestazioni folkloriche più rappresentative del Maranhão. Le loro esibizioni uniscono musica, danza e teatro, con costumi ricchi di colori e simboli che raccontano la storia e la spiritualità della cultura popolare brasiliana.

Taipei Cinese – Fei Yang Folk Dance Group di Tainan

La compagnia di danza tradizionale è impegnata nella conservazione delle antiche forme coreutiche di Taiwan. Le performance dei ballerini si ispirano ai rituali agricoli, alle celebrazioni stagionali e alle leggende popolari, con movimenti eleganti e costumi che riflettono la ricca eredità culturale dell’isola.

Messico – Ballet Folklorico Internacional de Occidente di Guadalajara

Rappresenta la varietà culturale del Messico attraverso danze regionali che spaziano dalle tradizioni indigene alle influenze coloniali. Le loro coreografie sono caratterizzate da costumi vivaci, ritmi dinamici e una forte componente narrativa che celebra la storia e l’identità del popolo messicano.

Nuova Zelanda – Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka Maori Cultural Group di Aotearoa

È uno dei gruppi Māori più rinomati della Nuova Zelanda. Le loro esibizioni di kapa haka combinano canto, danza e recitazione, esprimendo la forza, la spiritualità e la tradizione del popolo Māori attraverso movimenti potenti, canti ancestrali e simboli identitari profondamente radicati nella cultura di Aotearoa.

Sardegna protagonista

Launeddas, canto a tenore e a cuncordu, organetto diatonico e fisarmonica forniranno uno spaccato autentico della tradizione musicale della nostra isola.

Villaurbana – Associazione Culturale Biddobrana

Nata nel 2007, si dedica alla ricerca, allo studio e alla salvaguardia delle tradizioni popolari di Villaurbana. Attraverso testimonianze degli anziani, fotografie d’epoca e lo studio dei capi originali, ha ricostruito l’autentico abito tradizionale del paese. Con il contributo di esperti e depositari della tradizione, l’associazione ha recuperato anche le dinamiche del ballo tradizionale di piazza, restituendo alla comunità forme coreutiche autentiche e storiche.

Bitti – Tenore Remunnu ’e Locu

Il quartetto è uno dei gruppi di canto a tenore più rappresentativi della Sardegna. Custodisce e tramanda la tradizione del canto bittese, una delle espressioni vocali più antiche e identitarie dell’isola. Il gruppo si distingue per la qualità delle voci, la fedeltà ai moduli tradizionali e la capacità di mantenere vivo un patrimonio immateriale riconosciuto a livello internazionale. La loro esecuzione, basata sulle quattro voci tradizionali — boghe, mesu boghe, contra e bassu — restituisce tutta la forza, la profondità e la sacralità del canto a tenore, oggi patrimonio UNESCO.

Sorgono – Associazione Culturale Gruppo Folk Sorgono

L’Associazione, fondata nel 1985 da giovani appassionati di cultura popolare, opera da sempre per valorizzare le tradizioni etnocoreutiche e musicali del Mandrolisai. Promuove le danze tradizionali, il canto a cuncordu e le musiche popolari, affiancando un’attenta cura delle forme dell’abbigliamento storico nelle sue varianti di festa, lavoro e cerimonia, testimonianza viva dell’identità sorgonese. Cura ogni anno, insieme al Comitato della Beata Vergine Assunta, la storica Rassegna Gruppi e Tradizioni Popolari, appuntamento fisso e atteso della comunità.

A presentare l'evento e raccontare i vari passaggi sul palco sarà la giornalista Lucia Cossu, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra continenti e realtà diverse che, per una sera, troveranno a Sorgono un unico palcoscenico. Dalle Ande al Maranhão, da Taiwan al Messico, dalla cultura Māori alle espressioni più autentiche della Sardegna, la Rassegna del Folklore Internazionale rinnova così il suo messaggio più profondo: le identità non sono barriere, ma patrimoni da conoscere, condividere e tramandare. E sarà ancora una volta la piazza di Sorgono, nel cuore del Mandrolisai, a fare da punto d’incontro tra popoli lontani, in un Ferragosto in cui musica, danza, costumi e tradizioni racconteranno la ricchezza di un mondo fatto di culture diverse, ma unite dalla stessa voglia di celebrare e stare insieme.