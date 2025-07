È un 56enne cagliaritano il corpo senza vita ritrovato questa mattina a Cala Regina, nel litorale di Quartu. Possibile che l’uomo sia stato colto da un malore. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza.

L'allarme è stato dato da alcuni turisti. Probabilmente si è immerso da solo, in mattinata, quando la caletta non era ancora affollata. E nessuno, quando si è sentito male, ha potuto dargli una mano. Le indagini sono affidate al Commissariato di Quartu.

Sempre questa mattina, al Poetto di Cagliari. era stato trovato un altro corpo in mare, una donna di età compresa tra i 70 e i 75 anni. Dopo il recupero da parte della motovedetta, il cadavere è stato portato presso la banchina della Capitaneria in piazza Deffenu. La donna risulta ancora non identificata. Era vestita con abiti leggeri ma non da mare.