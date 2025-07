La fine della canicola subtropicale è imminente: un fronte temporalesco proveniente dal Nord Europa sta per portare "un'importante svolta a livello emisferico" con il ritorno di temporali e grandinate". Lo afferma Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it specificando che "prima ci aspettano ancora 24 ore di caldo record su molte città" e che "per un cambiamento più generalizzato dovremo attendere l'avvio della prossima settimana quando la perturbazione raggiungerà anche il Centro e parte del Sud".

"Nel corso di oggi - osserva - raggiungeremo il picco di questa fase rovente con le temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche di riferimento con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro. Da segnalare la possibilità di temporali sulle zone alpine e prealpine".

"Nel weekend è previsto l'arrivo di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa che andrà a interagire con il caldo umido preesistente - sottolinea Gussoni - Andrà prestata la massima attenzione tra sabato 5 e domenica 6 luglio su Alpi, Prealpi e sulle pianure settentrionali dove si innescheranno potenti celle temporalesche in grado di provocare nubifragi e grandinate. Su questi settori è atteso anche un calo delle temperature; sul resto dell'Italia invece l'alta pressione continuerà a garantire una maggior stabilità atmosferica con sole e ancora tanto caldo. Per un cambiamento più generalizzato dovremo attendere l'avvio della prossima settimana quando la perturbazione raggiungerà anche il Centro e parte del Sud".

LE PREVISION DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 4 luglio

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio sono previsti locali addensamenti nuvolosi nelle zone interne associati a isolati rovesci o temporali con cumulati localmente moderati.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento nel settore orientale.

Venti: deboli a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 5 luglio

Cielo prevalentemente sereno in mattinata. Sviluppo di locali addensamenti nuvolosi pomeridiani nelle zone interne del settore orientale associati a isolati rovesci o temporali con cumulati deboli.

Temperature: generalmente stazionarie in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest-Sud-Ovest, eccetto lungo le coste orientali dove nel pomeriggio prevarrà la brezza marina da Sud-Est.

Mari: poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani più consistenti nelle zone interne associati a deboli rovesci o temporali. Per lunedì si prevede cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni nella giornata di domenica, mentre le massime saranno in sensibile calo Lunedì. I venti soffieranno prevalentemente a regime brezza domenica e tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali e a rinforzare nel corso della giornata di lunedì, specialmente lungo le coste settentrionali. I mari saranno generalmente poco mossi, mossi con moto ondoso in aumento durante la giornata di lunedì i bacini occidentali e settentrionali.