“Se c’è qualcuno che non solo ha illuso e preso in giro i sardi, ma li ha letteralmente traditi, questi sono gli esponenti della vecchia maggioranza - Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca in risposta al comunicato stampa del Gruppo di Fratelli d’Italia in merito alla stabilizzazione degli operatori socio sanitari idonei nella vigente graduatoria. - Non riesco a ricordare da parte dell’Onorevole Piga e del suo Gruppo altrettanta veemenza nel difendere la sanità sarda che, a onor del vero, ha contribuito a devastare, anzi ricordo che la loro parte politica è responsabile dei tagli che stiamo subendo in Sardegna e in Italia tutta in ogni campo. E ora tentano di ergersi a maestri pretendendo di dare lezioncine di coerenza a questa maggioranza, dopo che in cinque anni sono mancati i bilanci delle aziende sanitarie minando il futuro di tutti i sardi, non solo di quelli presenti nelle graduatorie, dopo aver latitato sulle politiche attive del lavoro, dopo non aver programmato nessuna iniziativa volta alle assunzioni”.

Sempre l’assessora ricorda che “non è tra le prerogative dell’assessorato del Lavoro la possibilità di far scorrere alcuna graduatoria attiva in un assessorato diverso - ma di questo il collega ha piena contezza - e difende la bontà dei cantieri sanitari che, in un momento di estrema difficoltà, stanno dando respiro alle strutture sanitarie e fornendo un servizio qualificato ai cittadini che purtroppo si trovano ad avere necessità di cure e assistenza - dice Manca -. Alla luce di quanto esposto nel comunicato, si evince che chi illude e prende in giro i sardi e la Sardegna, non solo i 2000 idonei in graduatoria non è certo la maggioranza, ma una minoranza che cerca di sfruttare le insicurezze dei cittadini, insicurezze che loro stessi hanno generato negli ultimi 5 anni e che noi faticosamente stiamo sanando”, conclude l’assessora Desirè Manca.

LE PAROLE DI PIGA (FDI)

"La Giunta Todde e l'assessora del Lavoro Desirè Manca hanno illuso e preso in giro 'gli angeli del Covid' parlando di una stabilizzazione che ancora non è arrivata". La denuncia arriva dal vice capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Fausto Piga, che ha presentato un'interrogazione sulla necessità di portare a scorrimento le vigenti graduatorie a tempo indeterminato per il profilo di operatori socio sanitari, a salvaguardia delle legittime aspettative degli idonei, e sulle criticità di attuazione dei cantieri occupazionali Oss.

Il piano di creazione di posti di lavoro nel settore sanitario, promosso dall'assessorato del Lavoro, è stato respinto integralmente dal gruppo di Fratelli d'Italia, decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa in cui i membri del partito hanno presentato un'interrogazione riguardante la questione, che era stata già oggetto di critiche al momento della sua presentazione. "La possibilità di stabilizzare i circa 150 Oss in possesso dei requisiti e regolarmente inseriti nelle relative graduatorie, scade definitivamente il 31 dicembre 2025, cosa aspetta la giunta?", si chiede Piga.

I consiglieri meloniani sono stati fortemente critici sulla gestione della sanità da parte della Giunta del Campo largo e hanno sottolineato l'impatto negativo dei cantieri occupazionali di 8 mesi, che stanno solo creando confusione e alimentando il precariato. Soltanto nella graduatoria dell'Ares, hanno spiegato i firmatari del testo, ci sono 2000 idonei: non c'è alcuna ragione per continuare ad alimentare il precariato con i cantieri, hanno detto, invece di assumere dalle graduatorie vigenti. "Bisogna smettere di giocare sulla pelle dei disoccupati", ha detto Piga, "la scelta di non stabilizzarli non è legata a problemi di risorse, ma è una scelta politica del Campo largo". "Rispetto a questa scelta politica di privilegiare il precariato con cantieri occupazionali - conclude Piga a margine dell'illustrazione alla stampa -, Fratelli d'Italia chiaramente è fortemente contraria. Noi lo diciamo oggi, l'abbiamo detto già ad agosto e a novembre scorso, questa è una misura che crea confusione.