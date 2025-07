La strada statale 131, al bivio di Mulargia presso lo snodo di Campeda, è stata riaperta al traffico dopo il terribile incidente di ieri, giovedì 3 luglio, che ha coinvolto un camion ch si è ribaltato, bloccando entrambe le corsie. La corsia in direzione Sassari era stata riaperta ieri, mentre quella in direzione Cagliari è stata riaperta nelle prime ore di oggi. Purtroppo, l'autista del camion, gravemente ferito nell'incidente, è deceduto in ospedale.

L'INCIDENTE

Ieri, mattina, attorno alle 09:30, lungo la Strada Statale 131, all’altezza del chilometro 150, poco dopo il bivio per Mulargia, all'altezza dello snodo di Campeda, un camion si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento, perdendo l’intero carico sulla carreggiata e bloccando completamente la circolazione in entrambe le direzioni.

L'autista, Filippo Ionta, aveva 48 anni e lavorava per un'azienda di Latina. Le sue condizioni erano apparse sin da subito critiche ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer, con il supporto di un’autogrù inviata dal Comando provinciale di Oristano, per le complesse operazioni di messa in sicurezza del mezzo e liberazione della strada.

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.