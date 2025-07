È stato ritrovato senza vita all’interno della sua auto, in fondo a un burrone che si affaccia sugli scogli del litorale di Castiadas. La vittima è Roberto Cabras, 44 anni, agente immobiliare molto conosciuto a Cagliari.

L’allarme era scattato nella serata di ieri, dopo un preoccupante sfogo pubblicato dallo stesso Cabras sui social, in cui faceva riferimento a difficoltà legate alla sua attività lavorativa. Da quel momento, nessun contatto. Ore di angoscia per familiari e amici, sino alla tragica scoperta di questa mattina: il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto all’interno della vettura, precipitata in una zona impervia e difficile da raggiungere.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, c’è anche quella di un gesto volontario.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e incredulità apparsi sui social nelle ultime ore: amici, colleghi e conoscenti lo ricordano con affetto, sottolineando la sua professionalità, la determinazione e il sorriso sempre presente.