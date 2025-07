Sono due i corpi senza vita recuperati in mare a Cagliari oggi, venerdì 4 luglio. Si tratta di una donna e un uomo. Il primo corpo è stato avvistato dalla polizia locale di fronte alla spiaggia del Poetto, a circa 60 metri dalla riva, e successivamente segnalato alla Guardia Costiera. Dopo il recupero da parte della motovedetta, il cadavere è stato portato presso la banchina della Capitaneria in piazza Deffenu. Si tratta di una donna di età compresa tra i 70 e i 75 anni, ancora non identificata, vestita con abiti leggeri ma non da mare.

Allo stesso tempo, è in corso il recupero del corpo di un uomo, potenzialmente un turista, nei pressi del promontorio della Sella del Diavolo, non distante dalla spiaggia del Poetto. Il medico legale Roberto Demontis si trova a bordo della motovedetta della Guardia Costiera per assistere nelle operazioni. Il secondo cadavere è stato segnalato stamattina da un passante presso Cala Regina. Le indagini su entrambi gli episodi sono condotte dai carabinieri.