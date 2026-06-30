Il prossimo 9 luglio, l'Anas inaugurerà al traffico gli ultimi 3 km del Lotto 1 della strada statale 195 Bis "Nuova Sulcitana". Questo tratto si estende dall'innesto della nuova "Bretella di Capoterra" a Campu de Argiolas fino allo svincolo "Capoterra-SP 91" nel comune di Capoterra (CA). Con questa apertura si conclude la realizzazione della strada statale 195 Bis "Nuova Sulcitana", una strada extraurbana principale a quattro corsie lunga circa 17 km. Questa arteria parte dalla rotatoria dell'inceneritore Casic sulla Dorsale Consortile Industriale e arriva alla rotatoria di Pula, al km 28 della vecchia strada statale 195 "Sulcitana", garantendo una continuità a quattro corsie tra Capoterra e Pula, attraversando Sarroch e Villa San Pietro.

Il nuovo tratto da aprire, completamente situato nel comune di Capoterra, completa il Lotto 1, che ha una lunghezza totale di circa 8 km. Di questi, 5 km sono già aperti al traffico dal settembre 2024 tra gli svincoli "Capoterra-SP 91" e "Su Loi-Villa d'Orri", fino all'innesto con il Lotto 2 gestito dal Cacip. Questo nuovo segmento include anche il viadotto sul Rio Santa Lucia, lungo circa 600 metri, e il viadotto sulla Fascia Tubiera industriale, lungo circa 90 metri. L'appalto, del valore di oltre 180 milioni di euro, comprende anche il già completato Lotto 3, aperto al traffico nell'ottobre 2020. Questo tratto si estende dalla fine del Lotto 2 nel comune di Sarroch fino all'ingresso di Pula, per circa 6 km, di cui 5 km sono a quattro corsie.

Inoltre, l'intervento ha coinvolto l'ammodernamento della "Bretella di Capoterra" che si estende per circa 2,5 km collegando il nuovo e il precedente tracciato della statale 195. Questo adeguamento è stato completato il 26 giugno e, con l'apertura del nuovo tratto, assicura una piena connessione tra la nuova infrastruttura e la viabilità esistente.