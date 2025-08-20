Li hanno trovati legati a cavi talmente corti da non riuscire nemmeno a muoversi. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Villamar a Guasila, nella serata di ieri, dopo la segnalazione di alcuni cittadini al numero di emergenza 112.

All’arrivo dei militari nell’abitazione di un allevatore 70enne del paese, la scena è stata chiara: due meticci ridotti in uno stato di sofferenza evidente. “Le condizioni di detenzione hanno evidenziato chiari elementi riconducibili a un quadro di maltrattamento” si legge in una nota diffusa dagli stessi carabinieri. Per questo motivo è stato subito richiesto l’intervento del servizio veterinario dell’ASL di Sanluri. Il medico ha confermato lo stato di sofferenza degli animali, disponendo il sequestro immediato dei cani e il loro trasferimento in un canile convenzionato a Ortacesus, dove potranno ricevere cure e assistenza adeguati.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. L’Autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto