I Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno arrestato nella tarda serata di ieri un uomo di 58 anni, disoccupato, originario della provincia di Oristano e residente nella frazione di Solanas. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento, secondo quanto riferito, arriva a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare a cui era sottoposto. La situazione si sarebbe aggravata lo scorso 25 febbraio, quando durante un controllo i militari lo avrebbero sorpreso all’interno di un bar lungo la Nuova Strada Statale 125. L’episodio, documentato tempestivamente dall’Arma, ha indotto l’Autorità Giudiziaria a revocare il beneficio della detenzione in casa, disponendo l’immediato trasferimento in carcere.

Il 58enne dovrà scontare una pena residua di due anni per furto in abitazione, minaccia, danneggiamento e percosse, reati commessi in un centro dell’Oristanese tra il 2017 e il 2018. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, dove proseguirà l’espiazione della pena.