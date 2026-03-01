Una notte che sembrava ordinaria si è trasformata in un’operazione di polizia giudiziaria grazie all’acume di un carabiniere della Compagnia di Dolianova. Nelle prime ore di questa mattina, i militari della Stazione di Sant’Andrea Frius, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di ricettazione e guida in stato di ebbrezza.

L’episodio ha avuto inizio quando un brigadiere, mentre rientrava a casa al termine del turno, ha notato in centro una Lancia Ypsilon che procedeva in modo sospetto. Intuendo che potesse trattarsi di un veicolo rubato, il militare lo ha seguito a bordo della propria auto, mantenendo costante contatto telefonico con la Centrale Operativa e segnalando ogni spostamento.

L’intervento decisivo è avvenuto in pieno centro, dove le pattuglie hanno bloccato il conducente appena sceso dal mezzo. I controlli avrebbero confermato che l’auto era stata rubata poche ore prima a Sant’Andrea Frius a una donna di 62 anni. Il 37enne, secondo quanto riferito visibilmente alterato dall’alcol, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Il veicolo, con lievi danni, è stato recuperato e restituito alla proprietaria, che ha formalizzato la querela per furto.