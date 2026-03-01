Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant'Elena, insieme agli specialisti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, hanno effettuato un’ispezione in un ristorante situato nel cuore di Quartu per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.

Durante i controlli, sarebbero state riscontrate alcune carenze nei sistemi di prevenzione e autocontrollo, con particolare riferimento all’applicazione delle procedure basate sui principi HACCP, fondamentali per garantire la salubrità degli alimenti e la tutela della salute dei consumatori. Per le irregolarità riscontrate, al titolare del locale sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro.

Oltre alla multa, i militari hanno impartito prescrizioni specifiche per il ripristino dei requisiti di legge e il corretto funzionamento dei sistemi di autocontrollo. L’esito dell’ispezione sarà comunicato all’Autorità Amministrativa competente, che potrà adottare eventuali provvedimenti aggiuntivi.

L’intervento rientra nelle attività costanti di monitoraggio e controllo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che attraverso la collaborazione tra reparti territoriali e speciali mira a garantire la sicurezza igienico-sanitaria nei locali di ristorazione e nella vendita di prodotti alimentari.