E' partita questa mattina da Nuoro l'ultima tappa del Giro di Sardegna, manifestazione ciclistica che abbraccia tutta l'Isola. Si tratta della quinta tappa dopo Castelsardo-Bosa, Oristano-Carbonia, Cagliari-Tortolì e Arbatax-Nuoro.

Presente per l'occasione anche la presidente della Regione Alessandra Todde, che ha commentato: "Questa mattina, a Nuoro, abbiamo salutato la partenza dell’ultima tappa del Giro di Sardegna. Da qui ha preso il via la quinta frazione, direzione Olbia. In prima fila Filippo Zana, maglia azzurra e leader della corsa. Attorno a lui una città presente, consapevole del valore simbolico di essere punto di partenza".

"Per cinque giorni la gara ha attraversato tutte le nostre province, trasformando la Sardegna in un tracciato aperto sul mondo. Le immagini in diretta hanno raccontato i nostri centri, i paesaggi, i siti archeologici, le Domus de Janas oggi riconosciute patrimonio dell’UNESCO", afferma la governatrice.

"Un evento sostenuto dalla Regione che tiene insieme competizione e sviluppo. Buona tappa ragazzi!", conclude.