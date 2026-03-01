Questa mattina, intorno alle 7:55, la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta per domare un incendio in un appartamento situato al primo piano di uno stabile in via Istria, a Nuoro.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Le fiamme hanno reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento a causa dell’alto carico di fiamme presente nell’appartamento.

I Vigili del Fuoco, supportati dall’autobotte, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’unico occupante dell’appartamento, oltre ad evacuare altre due famiglie residenti nei due appartamenti dello stesso edificio. L’uomo è stato successivamente accompagnato in ospedale da un’ambulanza del 118 per accertamenti.

Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il Funzionario di guardia, che ha avviato le verifiche sulle possibili cause dell’innesco e sulla stabilità dell’immobile, compromessa dalle altissime temperature raggiunte durante il rogo.